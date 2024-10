Cuneo fa male, ma la Conad non ha più paura (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Conad (2) è veramente guarita? La risposta nella sfida infrasettimanale valida per la quinta giornata di Serie A2, che vedrà il sestetto cittadino far visita alle 20 alla MA Acqua San Bernardo Cuneo (9), terza della classe. Un campo che evoca dolci ricordi, come la vittoria nella Coppa Italia 2022, ma che in campionato è stata recentemente tabù: nell’aprile 2023, pur non inficiando sulla salvezza reggiana, i piemontesi si imposero 3-0 all’ultima di regular season, analogo risultato del 7 dicembre scorso. Qui Conad. Ilrestodelcarlino.it - Cuneo fa male, ma la Conad non ha più paura Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La(2) è veramente guarita? La risposta nella sfida infrasettimanale valida per la quinta giornata di Serie A2, che vedrà il sestetto cittadino far visita alle 20 alla MA Acqua San Bernardo(9), terza della classe. Un campo che evoca dolci ricordi, come la vittoria nella Coppa Italia 2022, ma che in campionato è stata recentemente tabù: nell’aprile 2023, pur non inficiando sulla salvezza reggiana, i piemontesi si imposero 3-0 all’ultima di regular season, analogo risultato del 7 dicembre scorso. Qui

Cuneo si prende la vetta, vincono Tinet e Brescia

(tuttosport.com)

Conad non arretra e Brescia non sempre capitalizza le occasioni: lo fa Cominetti per il 17-16 ... MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro- Quando il pubblico è presente si sente!

La Conad parte male. Pordenone non fa sconti

(msn.com)

Scopelliti fa male dai 9 metri con l’ace del 19-12, Stabrawa ricuce fino al -5, prima del punto decisivo di Terpin. Domenica prossima la Conad giocherà in casa alle 19 contro la Consar Ravenna ...

Legambiente fa la classifica delle città green: Cuneo è 17ª, bocciata solo per le troppe auto in circolazione

(targatocn.it)

E' questo, infatti, il parametro peggiore, da fondo della classifica. Un balzo in avanti importante per Cuneo, l'anno scorso 33esima. Nella top ten per le piste ciclabili ...

Cuneo al comando, vittorie pesanti per Tinet e Brescia

(corrieredellosport.it)

