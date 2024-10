News.robadadonne.it - Che il giornalismo, come la vergogna, cambi lato

Leggi tutto 📰 News.robadadonne.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Perché non hai fatto neppure una domanda su Filippo Turetta e sul processo, a Gino Cecchettin?”. A chiedermelo è un collega che, la sera del 23 ottobre, sedeva tra le oltre 500 persone che hanno riempito il Centro congressi di Darfo Boario Terme per assistere all’incontro con Gino Cecchettin in dialogo con la sottoscritta. Due giorni dopo si sarebbe tenuta la seconda udienza della Corte d’Assise di Venezia, con l’attesa testimonianza di Turetta. È una domanda cui mi sembra utile rispondere pubblicamente. La risposta sta in tre parole: Responsabilità, continenza e pertinenza. Parto dalle ultime due, che dovrebbero essere note a chi esercita questa professione. Continenza e pertinenza, insieme alla verità oggettiva, sono i tre criteri fondamentali del diritto di cronaca.