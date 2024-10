Case in affitto, scatta l’allarme per i locatori: gli affittuari hanno smesso di pagare! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Uno studio ha dimostrato come la situazione ‘Case in affitto’ sia allarmante con gli affittuari che difficilmente pagano le mensilità Possiamo descriverla come una situazione grave, un campanello d’allarme che risuona da tempo e che non può essere ignorato ancora. A rivelare la drammatica situazione è agi.it, che mette in guardia tutti i locatori: tantissimi affittuari non pagano o lo fanno in ritardo. I dati sono spaventosi in questo senso. In media, infatti, un inquilino su due lascia l’immobile senza aver pagato l’affitto. Ma non solo. Le persone non pagano l’affitto o lo fanno in ritardo: i numeri sono drammatici (Pixabay) – Cityrumors.itIn Italia sono circa il 62% delle persone a riconosce in ritardo la cifra che era stata pattuita. L’indagine è stata portata avanti da SoloAffitti. Questo gruppo opera da, oltre 25 anni, nel mercato della protezione della rendita immobiliare. Cityrumors.it - Case in affitto, scatta l’allarme per i locatori: gli affittuari hanno smesso di pagare! Leggi tutto 📰 Cityrumors.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Uno studio ha dimostrato come la situazione ‘in’ sia allarmante con gliche difficilmente pagano le mensilità Possiamo descriverla come una situazione grave, un campanello d’allarme che risuona da tempo e che non può essere ignorato ancora. A rivelare la drammatica situazione è agi.it, che mette in guardia tutti i: tantissiminon pagano o lo fanno in ritardo. I dati sono spaventosi in questo senso. In media, infatti, un inquilino su due lascia l’immobile senza aver pagato l’. Ma non solo. Le persone non pagano l’o lo fanno in ritardo: i numeri sono drammatici (Pixabay) – Cityrumors.itIn Italia sono circa il 62% delle persone a riconosce in ritardo la cifra che era stata pattuita. L’indagine è stata portata avanti da SoloAffitti. Questo gruppo opera da, oltre 25 anni, nel mercato della protezione della rendita immobiliare.

