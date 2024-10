Bimba di 2 anni cade dalla bicicletta, portata al Meyer con l’elisoccorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lucca, 31 ottobre 2024 – Molta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un incidente avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 31 ottobre, in via di Tempagnano a Lucca. Una bambina di 2 anni, mentre era con la madre, è caduta dalla bicicletta. La piccola, in forte stato di agitazione, è stata accompagnata in codice giallo con Pegaso al Meyer di Firenze ma solo per controlli. Sul posto anche automedica e ambulanza della Croce Verde di Lucca. Lanazione.it - Bimba di 2 anni cade dalla bicicletta, portata al Meyer con l’elisoccorso Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lucca, 31 ottobre 2024 – Molta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un incidente avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 31 ottobre, in via di Tempagnano a Lucca. Una bambina di 2, mentre era con la madre, è caduta. La piccola, in forte stato di agitazione, è stata accompagnata in codice giallo con Pegaso aldi Firenze ma solo per controlli. Sul posto anche automedica e ambulanza della Croce Verde di Lucca.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di 2dalla bicicletta, portata al Meyer con l’elisoccorso; Automobile urta un passeggino, bimbo di duesbalza ea terra: è in ospedale; Bologna,dal balcone: mortadi 4; Dramma in via Campagna:dal balcone e muore; Bambino di 5precipita dalla finestra del terzo piano, è in fin di vita; Dramma in piscina,di duein acqua: rianimata e soccorsa con Pegaso; Approfondisci 🔍

Bimba di 2 anni cade dalla bicicletta, portata al Meyer con l’elisoccorso

(lanazione.it)

La piccola fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze dopo la caduta. Al momento dell’incidente, avvenuto a Lucca, era con la mamma. Sul posto anche la Croce Verde ...

Automobile urta un passeggino, bimbo di due anni sbalza e cade a terra: è in ospedale

(msn.com)

Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre, si è verificato un incidente stradale a San Bassano, comune che si trova in provincia di Cremona. Un'automobile ha urtato un passeggino. Nell'impatto un ...

Bimbo cade dalla finestra, è grave

(msn.com)

Ferrara, 27 ottobre 2024 – Un pianto disperato ha squarciato di colpo la tranquillità del sabato sera in via Ungarelli, dove un bimbo di quattro anni di origine nigeriana è rimasto coinvolto in un pau ...

Cade da un’altezza di due metri, l’eliambulanza soccorre un bimbo di due anni di Acquaviva

(lanuovariviera.it)

ACQUAVIVA PICENA. Preoccupante incidente domestico ad Acquaviva Picena. U n bambino di appena 2 anni è caduto da un’altezza di circa 2 metri. Il piccolo è caduto da un piccolo soppalco della sua ...