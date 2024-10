Avvisi per la Tari 2024: decine di scatoloni abbandonati in uno scantinato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ravenna, 31 ottobre 2024 – Un'interrogazione ‘question time’ riguardante centinaia di Avvisi non recapitati per la Tari 2024, ammucchiati nello scantinato di un condominio privato. A presentarla al sindaco di Ravenna è Alvaro Ancisi, capogruppo di ‘Lista per Ravenna’. “Ci è stato segnalato e fotografato quanto segue. Circa 10 giorni fa, all’interno del palazzo condominiale di via Fiume 6, abitato esclusivamente da famiglie, sono stati notati, nello scantinato del piano terra, su spazi pavimentali accessibili a tutti, mucchietti di scatole, nel numero totale di 13 o 14, densamente riempite da centinaia, se non più, di buste postali intestate ad un operatore postale nazionale autorizzato. Ilrestodelcarlino.it - Avvisi per la Tari 2024: decine di scatoloni abbandonati in uno scantinato Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ravenna, 31 ottobre– Un'interrogazione ‘question time’ riguardante centinaia dinon recapitati per la, ammucchiati nellodi un condominio privato. A presentarla al sindaco di Ravenna è Alvaro Ancisi, capogruppo di ‘Lista per Ravenna’. “Ci è stato segnalato e fotografato quanto segue. Circa 10 giorni fa, all’interno del palazzo condominiale di via Fiume 6, abitato esclusivamente da famiglie, sono stati notati, nellodel piano terra, su spazi pavimentali accessibili a tutti, mucchietti di scatole, nel numero totale di 13 o 14, densamente riempite da centinaia, se non più, di buste postali intestate ad un operatore postale nazionale autorizzato.

Ravenna, 31 ottobre 2024 – Un'interrogazione 'question time' riguardante centinaia di avvisi non recapitati per la Tari 2024, ammucchiati nello scantinato di un condominio privato. A presentarla al ...

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha presentato un'Interrogazione question time, in merito a centinaia di avvisi non recapitati per la TARI ...

