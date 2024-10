Gaeta.it - Attenzione al botulismo: un batterio letale causa di intossicazioni alimentari

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, una grave condizione medica scatenata dalClostridium botulinum, è riemerso recentemente all’dei media con un caso tragico a Roma. Una donna anziana è deceduta dopo aver consumato una zuppa di carciofi contaminata, mentre la figlia è finita in terapia intensiva. Questo episodio ha portato la procura di Roma ad avviare un’inchiesta per omicidio colposo. La comprensione di come ilpossa svilupparsi e come prevenirlo è cruciale per garantire la sicurezza alimentare. Ile la sua tossina Il Clostridium botulinum è un microrganismo anaerobico, il che significa che prospera in ambienti privi di ossigeno. Questosi trova comunemente nel suolo e nella polvere e produce una tossina considerata “il più potente veleno conosciuto” al mondo.