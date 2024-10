Gaeta.it - Arrestato un uomo per stalking condominiale: minacce ai vicini con un coltello a Palma Campania

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante è avvenuto a, nella provincia di Napoli, dove undi 54 anni è statodai carabinieri dopo aver minacciato di morte i suoidi casa, impugnando unda cucina. La situazione ha destato grande preoccupazione tra i residenti del condominio, portando la coppia di vittime a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Questo fatto non è isolato, poiché in passato si erano già verificati problemi tra il sospetto e i suoi. Le autorità continuano ad indagare per garantire la sicurezza degli abitanti della zona. Una minaccia inaccettabile La scena si è svolta in modo drammatico. Secondo le ricostruzioni, l’si è presentato poco prima dell’incidente davanti all’uscio dell’abitazione della coppia, brandendo con aggressività un grossoda cucina.