Alti meriti civili e sociali Mattarella incorona Bassetti Proteste no vax

Martedì 29 ottobre 2024, alle ore 10.30, presso la sala del consiglio della Città Metropolitana a Palazzo Doria Spinola, a Genova, sede della prefettura, ha avuto luogo la cerimonia di consegna della Medaglia d'Onore, conferita ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e ai familiari dei deceduti, concesse con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2024. A seguire, il prefetto ha proceduto alla consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nell'elenco degli insigniti con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2024 c'era anche il virologo Matteo Bassetti, che tramite i social ha dato la notizia, postando la foto della cerimonia con la targa e esprimendo il suo pensiero a riguardo.

Salutiamo reverenti il commendator Bassetti per alti meriti civili e sociali: se Mattarella ce li chiarisse, magari...

(informazione.it)

Mattarella, presidente globale, ha nominato il virologo Bassetti commendatore della repubblica per grandi meriti che restano tutti da capire: avere cambiato idea le mille volte sul vaccino? Averlo gar ...

