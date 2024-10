Quotidiano.net - Alluvioni in Spagna, l’angelo dei trapianti: “C’era fango dappertutto. La corsa verso l’ospedale”

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Valencia, 31 ottobre 2024 – Una missione da compiere in uno scenario drammatico e una vita che dipende dalla capacità di sfidare l’alluvione che in queste ore ha devastato Valencia. Tra le storie che si intrecciano con il disastro che ha colpito la città spagnola c’è quella di un volontario italiano, Massimiliano Napolitano, originario di Milano ma da anni trapiantato a Barletta. Napolitano, 61 anni, agente di commercio che parla sei lingue e ha vissuto in Inghilterra,e Francia, è in missione per il Nopc (Nucleo operativo di Protezione civile), l’associazione di Firenze che si occupa di logistica dei: tradotto, gli “angeli” che prelevano e consegnano in giro per il mondo le cellule necessarie per il trapianto di midollo ai malati di leucemia. Missioni che non si sa mai dove inizieranno e finiranno: a volte donatore e ricevente sono agli antipodi.