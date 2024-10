Ilfattoquotidiano.it - A fine anno scade l’accordo per il transito di gas russo in Ucraina. I rischi per l’Europa e la stessa Kiev

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche mentre è in corso la guerra, Mosca paga a800 milioni di euro l’per far transitare il suo gas versoattraverso l’. L’Ue ha ridotto la sua dipendenza dal gasma non l’ha interrotta. Prima copriva il 45% del fabbisogno, ora il 20%. Si consideri però che parte del gasche non arriva attraversi i tubi, giunge in Europa via mare, sotto forma di gnl, più costoso. La Russia si contende con gli Stati Uniti la prima posizione di fornitore di gas liquefatto del. Ci sono paesi, a cominciare da Austria, Slovacchia, Ungheria e, in minor misura l’Italia, che acquistano da Mosca ancora una quota significativa del gas che consumano. Vienna addirittura l’80%. Al Tarvisio, dove il gasentra in Italia, i flussi sono scesi ma non si sono mai fermati. A differenza del petrolio, il gas che proviene dalla Russia non è sottoposto a sanzioni.