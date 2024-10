Via del Borghetto, incendio in pizzeria: una persona in ospedale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) incendio intorno alle ore 13 di oggi, 30 ottobre, in una pizzeria in via del Borghetto a Pisa. Per cause da accertare il rogo si è sviluppato in un locale adibito a magazzino e solo il pronto intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi antincendio, ha impedito che le fiamme si Pisatoday.it - Via del Borghetto, incendio in pizzeria: una persona in ospedale Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)intorno alle ore 13 di oggi, 30 ottobre, in unain via dela Pisa. Per cause da accertare il rogo si è sviluppato in un locale adibito a magazzino e solo il pronto intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi ant, ha impedito che le fiamme si

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Via del Borghetto, incendio in pizzeria: una persona in ospedale; Fiamme all’interno di una pizzeria: una persona in ospedale; Pizzeria a fuoco a Pisa, un ferito portato in ospedale; La Trattoria al Borghetto cambia casa e riparte. Ma le costate restano; Incendi a Roma: a Borghesiana le fiamme minacciano le case, in via Cilicia residenti con i tubi; Savona, incendio in via Piave nella pizzeria Acqua e Sale; Leggi >>>

Incendio Al Borghetto: danni da quantificare. La solidarietà dei clienti: “Speriamo che Sergio abbia la forza per ripartire”

(altovicentinonline.it)

titolare del bar ristorante Al Borghetto di via Lesina di Sopra a Santorso, che all’alba è stato svegliato dalla telefonata dei carabinieri: “Il suo locale sta andando a fuoco”. Sono in corso di ...

Incendio in pizzeria per colpa di una bomboletta di gas da campeggio

(rainews.it)

La fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto da un contenitore di gas da campeggio stamattina ha provocato un incendio in una pizzeria, in via Merano, a Bolzano. La bomboletta era utilizzata per ...

Incendio a Pomigliano d'Arco, in fiamme la pizzeria Fratelli Cuorvo

(msn.com)

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti all'alba - allertati dal 112 - in via Roma 311 a Pomigliano d'Arco per un incendio in una pizzeria. Sul posto anche i vigili del fuoco che ...

incendio mazzanta -30223

(livornopress.it)

Video Via del Video Via del

Livorno Press. è una testata giornalistica senza obbligo di registrazione, art 3-bis del Decreto Legge 103/2012 e successive modificazioni. Tutto il materiale è copyright di Livorno Press. I diritti ...