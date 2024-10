Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sara Tozzi ripensa a Javier Martinez e si sbilancia sul Grande Fratello: le rivelazioni

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cinque anni dopo l’esperienza atorna a parlare del legame mai interrotto con, ex corteggiatore del programma. Durante un’intervista a Tag24,ha svelato che lei ehanno mantenuto un contatto e si sono frequentati anche dopo il programma. Per la tronista, il percorso televisivo si concluse a causa di una segnalazione che coinvolgeva una presunta compagna di, una situazione che comunque, afferma, non ha mai realmente allontanato i due. Oggi, vedendolo come concorrente alricorda il forte legame tra di loro e descrivecome “una persona vera” e capace di superare anche le sfide più dure. News: un legame mai interrotto traha rivelato che il legame con, nato ai tempi di, non si è mai realmente spezzato.