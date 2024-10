Una carriera fatta coi piedi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era sembrata poco più che una provocazione, poi è diventata un'occasione di denuncia di quanto poco arrivi nelle tasche degli artisti dai servizi streaming Ilgiornale.it - Una carriera fatta coi piedi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era sembrata poco più che una provocazione, poi è diventata un'occasione di denuncia di quanto poco arrivi nelle tasche degli artisti dai servizi streaming

Napoli, Conte: "Neanche un folle poteva sognare un avvio così, ma rimaniamo coi piedi per terra"

Antonio Conte ha parlato delle ambizioni del suo Napoli dopo il pesantissimo successo di San Siro contro il Milan: 'Nessuno si nasconde, non giochiamo a nascondino - le parole del tecnico a Dazn -. Pe ...

Lukaku e Kvaratskhelia stendono il Milan, il Napoli in fuga. Scudetto, Fonseca non si arrende

Napoli, Conte: "Neanche un folle poteva sognare un avvio così, ma rimaniamo coi piedi per terra". Milan a meno 11 (con una partita in meno) Milan-Napoli 0-2, Fonseca: "Addio scudetto? Mai visto una sq ...