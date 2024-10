Tragico incidente stradale, muore bimba di 5 anni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una bambina di cinque anni è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.Da quanto si apprende, l'impatto ha coinvolto due auto.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti Napolitoday.it - Tragico incidente stradale, muore bimba di 5 anni Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una bambina di cinqueè morta a seguito di unverificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.Da quanto si apprende, l'impatto ha coinvolto due auto.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tragico incidente stradale, muore bimba di 5 anni; ?? Malore alla guida, si schianta con il guardrail e muore a 48 anni; Tragico incidente, 17enne si scontra con un'auto e muore; Michele Comandini morto a 17 anni in un incidente stradale alle porte di Roma; Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne. Tragico incidente a Bacoli; Tragico incidente in moto: cade e muore sul colpo; Leggi >>>

Luca Propato, 35 anni, muore in incidente con lo scooter

(linserto.it)

Luca Propato, 35 anni, muore in incidente con lo scooter. Il giovane uomo stava rientrando a casa dopo la partita Inter-Juve a San Siro.

Tragico incidente stradale a Bianco, muore un 18enne

(quotidianodelsud.it)

Tragedia sulla strada provinciale che collega Bianco a Pardesca, muore in un incidente stradale un giovane neo 18enne ...

Giovane di 17 anni muore in un incidente ad Ardea

(informazione.it)

Sabato sera, poco prima della mezzanotte, nel comune di Ardea , sul litorale laziale , si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto un giovane di 17 anni, Michele Comandini. Il ragaz ...

Tragico incidente nella notte a Como, auto con cinque ragazzi finisce fuori strada: muore un 17enne, feriti gli altri quattro

(tpi.it)

Un ragazzo di 17 anni è morto e altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre in provincia di Como. I cinque am ...