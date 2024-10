Tour de France 2025, Pogacar: "Percorso interessante. E che bello il Mont Ventoux" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 - A caldo era arrivato il commento di Remco Evenepoel, poi è stato il turno di quello di Tadej Pogacar, che a sua volta ai microfoni de L'Equipe ha detto la sua sul Percorso del Tour de France 2025 appena svelato. "bello il Mont Ventoux. E sulle Alpi " "Si comincia con una prima settimana lunga nel nord della Francia: sarà interessante, perché ci sono tappe molto complicate. Tra essere metterei anche la cronometro di 33 km, che sarà molto bella. Poi si attraverserà tutto il Paese verso i Pirenei, per approdare a Tolosa per il primo giorno di riposo". Dalle sue meritate vacanze alle Seychelles, lo sloveno analizza il tracciato della prossima Grande Boucle, che lo vedrà al via con il dorsale 1 e, soprattutto, con gli occhi addosso di tutti i rivali che vorranno batterlo dopo questa stagione di grazia. Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Pogacar: "Percorso interessante. E che bello il Mont Ventoux" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 - A caldo era arrivato il commento di Remco Evenepoel, poi è stato il turno di quello di Tadej, che a sua volta ai microfoni de L'Equipe ha detto la sua suldeldeappena svelato. "il. E sulle Alpi " "Si comincia con una prima settimana lunga nel nord della Francia: sarà, perché ci sono tappe molto complicate. Tra essere metterei anche la cronometro di 33 km, che sarà molto bella. Poi si attraverserà tutto il Paese verso i Pirenei, per approdare a Tolosa per il primo giorno di riposo". Dalle sue meritate vacanze alle Seychelles, lo sloveno analizza il tracciato della prossima Grande Boucle, che lo vedrà al via con il dorsale 1 e, soprattutto, con gli occhi addosso di tutti i rivali che vorranno batterlo dopo questa stagione di grazia.

Tour de France 2025: il percorso e le tappe

