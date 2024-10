Torrette cala il tris. È il migliore in Italia per qualità delle cure. Il dg Gozzini: «Liste d?attesa, risaliremo la china. E nel 2025 personale in più» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA Più forte delle magagne sulle Liste d?attesa e sulla carenza di personale. L?azienda ospedaliero universitaria delle Marche cala il tris e si conferma il miglior ospedale Corriereadriatico.it - Torrette cala il tris. È il migliore in Italia per qualità delle cure. Il dg Gozzini: «Liste d?attesa, risaliremo la china. E nel 2025 personale in più» Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ANCONA Più fortemagagne sulled?attesa e sulla carenza di. L?azienda ospedaliero universitariaMarcheile si conferma il miglior ospedale

Caos ospedale di Torrette, stilettata dell'ex dg Michele Caporossi: «Con me era il migliore»



Poche parole, ma che pesano tanto. «Vorrei ricordare che il premio come miglior ospedale pubblico è stato assegnato a Torrette per gli anni 2021 e 2022, quindi quelli della mia direzione fino al ...

Con il tempo di 17’’16 brucia tutte le più accreditate rivali, dalla lituana Margarita Liapka alla polacca Jolanta Siodmiak che si devono accontentare dei gradini più bassi del podio con 17’’47 e ...

Assistenti: Di Sauro di Torre del Greco e Miraglia di Frattamaggiore ... cioè vengono recepiti nel migliore dei modi. Nei primi 15 minuti le 2 squadre si fronteggiano a viso aperto con continui ...

In terra pugliese è andato in scena l’ennesimo atto della commedia juvina, con un mvp diverso rispetto alle prime due apparizione – stavolta la palma di migliore in campo se la prende di ...