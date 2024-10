Swerve Strickland: “All’inizio ad NXT non vedevano l’House Call come una finisher adeguata” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Swerve Strickland si è affermato come un nome di punta in AEW. Ha avuto un regno da campione del mondo, è diventato un’icona grazie alla catchphrase ‘Whose House?‘ di Prince Nana e ora si appresta a iniziare una nuova storia con l’Hurt Syndicate di MVP. Ma nel suo recente passato c’è stata la WWE, più precisamente NXT, dove ha trascorso quasi tre anni vincendo il titolo Nordamericano. Strickland parla di un aneddoto paradossale Swerve è stato ospite a No Contest Wrestling dove ha parlato di come Triple H e Shawn Michaels abbiano cercato di persuaderlo dall’usare l’House Call (un jumping side kick) che usa ancora adesso, come finisher principale. “Ho iniziato ad usare l’House Call ad NXT. Lo connettevo, ma alcuni wrestler si abbassavano e io gli sfioravo soltanto la sommità della testa. Zonawrestling.net - Swerve Strickland: “All’inizio ad NXT non vedevano l’House Call come una finisher adeguata” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)si è affermatoun nome di punta in AEW. Ha avuto un regno da campione del mondo, è diventato un’icona grazie alla catchphrase ‘Whose House?‘ di Prince Nana e ora si appresta a iniziare una nuova storia con l’Hurt Syndicate di MVP. Ma nel suo recente passato c’è stata la WWE, più precisamente NXT, dove ha trascorso quasi tre anni vincendo il titolo Nordamericano.parla di un aneddoto paradossaleè stato ospite a No Contest Wrestling dove ha parlato diTriple H e Shawn Michaels abbiano cercato di persuaderlo dall’usare(un jumping side kick) che usa ancora adesso,principale. “Ho iniziato ad usaread NXT. Lo connettevo, ma alcuni wrestler si abbassavano e io gli sfioravo soltanto la sommità della testa.

