Simulatori di Guida Fdrive: dal divertimento alla preparazione professionale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fdrive Experience è un centro dove tecnologia e Guida si incontrano per offrire un’esperienza immersiva. Qui, la simulazione avvicina gli utenti a condurre un veicolo con uno stile di Guida sicura e ultra-realistica. Ecco la nostra prova. Ecodibergamo.it - Simulatori di Guida Fdrive: dal divertimento alla preparazione professionale Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)Experience è un centro dove tecnologia esi incontrano per offrire un’esperienza immersiva. Qui, la simulazione avvicina gli utenti a condurre un veicolo con uno stile disicura e ultra-realistica. Ecco la nostra prova.

Questi simulatori sono acquistati o noleggiati da aziende di tutto il mondo per intrattenere ospiti importanti, e dai piloti professionisti per allenarsi nella memorizzazione dei circuiti. Il centro ...

Pagani Automobili, in collaborazione con Racing Unleashed, ha svelato l’innovativo simulatore di guida Huayra R ... che combinano adrenalina e divertimento, supportati da un team di esperti.

