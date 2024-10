"Siamo lì, rimonta": Bersani e il voto in Liguria, spianato dagli insulti dopo queste parole | Guarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il centrosinistra in Liguria ha perso. E anche pesantemente. La vittoria di Bucci è arrivata sul filo di lana, ma per comprendere la portata del flop dei progressisti bisogna partire dalle premesse di queste elezioni: l'arresto di Giovanni Toti e l'inchiesta per corruzione. Due circostanze che avrebbero potuto spianare la strada a Pd e M5s e invece la sinistra e i pentastellati sono riusciti a fregarsi con le loro mani. E così commentare il voto per i big della sinistra diventa cosa difficile. E Pier Luigi Bersani a Di Martedì si arrampica sugli specchi. "La sconfitta brucia, ma sento commenti stravaganti. La destra in Liguria è radicata, l'ultima volta che abbiamo vinto è stata 15 anni fa. Ci è mancato il colpo di reni, ma Siamo lì", spiega l'ex segretario dem. Una presa di poszione che convince davvero poco. Liberoquotidiano.it - "Siamo lì, rimonta": Bersani e il voto in Liguria, spianato dagli insulti dopo queste parole | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il centrosinistra inha perso. E anche pesantemente. La vittoria di Bucci è arrivata sul filo di lana, ma per comprendere la portata del flop dei progressisti bisogna partire dalle premesse dielezioni: l'arresto di Giovanni Toti e l'inchiesta per corruzione. Due circostanze che avrebbero potuto spianare la strada a Pd e M5s e invece la sinistra e i pentastellati sono riusciti a fregarsi con le loro mani. E così commentare ilper i big della sinistra diventa cosa difficile. E Pier Luigia Di Martedì si arrampica sugli specchi. "La sconfitta brucia, ma sento commenti stravaganti. La destra inè radicata, l'ultima volta che abbiamo vinto è stata 15 anni fa. Ci è mancato il colpo di reni, malì", spiega l'ex segretario dem. Una presa di poszione che convince davvero poco.

