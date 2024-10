Scontri Spezia-Reggiana: obblighi di firma convalidati per gli ultras (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Spezia, 30 ottobre 2024 – Sono stati convalidati dal gip del Tribunale della Spezia 8 provvedimenti di obbligo di firma per ultras spezzini e reggiani. Questo in conseguenza dei Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) disposti dal questore della Spezia, dopo le indagini condotte dalla polizia spezzina, per gli Scontri tra le tifoserie avvenuti sabato 5 ottobre in viale Aldo Ferrari, poco prima della partita Spezia-Reggiana disputata allo stadio Picco. I provvedimenti, calibrati in base alla gravità della condotta accertata a carico dei singoli partecipanti alle violenze, riguardano tre ultras spezzini di cui due destinatari dell’obbligo di firma per 18 mesi, con una durata dei Daspo di cinque anni, mentre ad un terzo soggetto è stato notificato un provvedimento della durata di tre anni e dovrà presentarsi alla firma per 12 mesi. Lanazione.it - Scontri Spezia-Reggiana: obblighi di firma convalidati per gli ultras Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La, 30 ottobre 2024 – Sono statidal gip del Tribunale della8 provvedimenti di obbligo diperspezzini e reggiani. Questo in conseguenza dei Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) disposti dal questore della, dopo le indagini condotte dalla polizia spezzina, per glitra le tifoserie avvenuti sabato 5 ottobre in viale Aldo Ferrari, poco prima della partitadisputata allo stadio Picco. I provvedimenti, calibrati in base alla gravità della condotta accertata a carico dei singoli partecipanti alle violenze, riguardano trespezzini di cui due destinatari dell’obbligo diper 18 mesi, con una durata dei Daspo di cinque anni, mentre ad un terzo soggetto è stato notificato un provvedimento della durata di tre anni e dovrà presentarsi allaper 12 mesi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dopo gliprimaconvalidato obbligo di firma per otto ultras;pre: ufficiali nove DASPO comminati dalla Questura; Calcio:, emessi nove Daspo; Nove daspo fino a 5 anni per gliprima ditra tifosi: la Polizia emette nove Daspo;di: emessi 9 Daspo dopo la guerriglia; Leggi >>>

Scontri Spezia-Reggiana: obblighi di firma convalidati per gli ultras

(lanazione.it)

La Spezia, 30 ottobre 2024 – Sono stati convalidati dal gip del Tribunale della Spezia 8 provvedimenti di obbligo di firma per ultras spezzini e reggiani. Questo in conseguenza dei Daspo (Divieto di a ...

Scontri tifosi Spezia-Reggiana, emessi 8 DaSpo

(ligurianotizie.it)

In seguito agli scontri tra tifoserie avvenuti sabato 5 ottobre in viale Aldo Ferrari, prima del match Spezia-Reggiana allo stadio "A. Picco" ...

Scontri Spezia-Reggiana, emessi nove Daspo

(rainews.it)

Nove Daspo sono stati emessi dalla Questura della Spezia a seguito degli scontri ... cinque reggiani e quattro spezzini. Dei nove provvedimenti, otto sono corredati dall'obbligo di presentazione ...

Scontri tra ultras prima di Spezia-Reggiana: identificati i primi responsabili. VIDEO

(reggionline.com)

Le indagini della polizia per dare un nome a tutte le persone coinvolte e il percorso fatto per entrare in città saltando i controlli REGGIO EMILIA – Scontri ... Spezia prima del match dell’ottava ...