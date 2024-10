Thesocialpost.it - Sangiuliano in cura dallo psichiatra dopo il caso Boccia: “Danni alla salute, panico, stress e insonnia”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildella mancata nomina di Maria Rosariacome consulenteCultura e la loro storia sentimentale si sono rivelati essere due episodi distruttivi per Gennaro. Non solo per la carriera politica dell’ormai ex ministro della Cultura del governo Meloni. Ma anche, o forse soprattutto, per ladel giornalista.è infatti finito inda uno psichiatriatutto quello che è successo nelle scorse settimane. E la diagnosi del medico èrmante.Leggi anche:, a Report la foto della feritatesta Secondo quanto riporta Il Giornale, da circa due settimanesarebbe indal professor Paolo Girardi, luminare romano e considerato uno tra i massimi esperti di psichiatria in Italia. Il suo referto medico finirà quasi certamente agli atti della battaglia giudiziaria contro la