Rivoluzioni Editoriali, la start up casertana alla Buchmesse (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rivoluzioni Editoriali, la prima al femminile del Sud Italia e più giovane start up innovativa a vocazione sociale per la sua esclusiva formula di editoria al servizio delle altre arti e del sociale ha come mission "la promozione del progresso culturale" attraverso ogni forma di espressione della Casertanews.it - Rivoluzioni Editoriali, la start up casertana alla Buchmesse Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), la prima al femminile del Sud Italia e più giovaneup innovativa a vocazione sociale per la sua esclusiva formula di editoria al servizio delle altre arti e del sociale ha come mission "la promozione del progresso culturale" attraverso ogni forma di espressione della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Rivoluzioni Editoriali, la start up casertana alla Buchmesse; Nella rivoluzione Ai con le start-up cooperative; Mondadori scrive il futuro. La macchina diventa (quasi) come Dumas; La start-up MyCamicia coniuga sartorialità e rivoluzione hi-tech; Burro ad aria e senza lattosio: scopri la rivoluzione casearia senza mucche; 'Rosso Vanvitelliano', l'omaggio alla Reggia al Salone Internazionale del Libro; Leggi >>>

La rivoluzione dei Webbook: i libri digitali diventano interattivi e accessibili

(agendadigitale.eu)

I Webbook stanno rivoluzionando l'editoria digitale, offrendo interattività e accessibilità senza precedenti per lettori e creatori.

L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: ll motore produttivo del Mezzogiorno che spinge il Paese

(ilmattino.it)

Non ce la facciamo più con i gufi. Sono ormai anni che prevedono crescite al ribasso smentite clamorosamente a consuntivo. I fatti, quelli veri, ci permettiamo di citare l'agenzia ...

L’ascesa delle donne business angel: una rivoluzione finanziaria e sociale

(agendadigitale.eu)

Le donne business angel, ora il 22% del mercato, catalizzano il cambiamento offrendo capitale, mentorship e promuovendo investimenti a impatto sociale. Superare stereotipi e barriere è cruciale per au ...

Giovani innovatori al liceo Righi di Bologna: “Con i fondi europei abbiamo creato startup. Inseguite le vostre passioni”

(msn.com)

Video Rivoluzioni Editoriali Video Rivoluzioni Editoriali

Le chiama sliding doors, Alessandro Cillario, che oggi ha 32 anni e una startup high tech, la Cubbit ... è realizzato con il contributo della Commissione Europea. Dei contenuti editoriali sono ...