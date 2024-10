Procura, 'la madre ha provocato l'annegamento della neonata' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata scoperta ieri nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco (Padova) poco dopo essere stata partorita dalla madre, Melissa Russo, una 29enne italo-brasiliana, ora in stato di fermo, in ospedale, per omicidio aggravato. Lo spiega la Procura di Padova, in una nota in cui riepiloga le conclusioni dei primi accertamenti. "La neonata era stata trovata morta all'interno del water e appariva essere completamente formata" scrive la Procura. La donna avrebbe scaricato l'acqua del wc "in tal modo provocandone l'annegamento". Quotidiano.net - Procura, 'la madre ha provocato l'annegamento della neonata' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbe l'la causamortescoperta ieri nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco (Padova) poco dopo essere stata partorita dalla, Melissa Russo, una 29enne italo-brasiliana, ora in stato di fermo, in ospedale, per omicidio aggravato. Lo spiega ladi Padova, in una nota in cui riepiloga le conclusioni dei primi accertamenti. "Laera stata trovata morta all'interno del water e appariva essere completamente formata" scrive la. La donna avrebbe scaricato l'acqua del wc "in tal modo provocandone l'".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, 'lahal'annegamento della neonata'; Decreto Paesi sicuri diventa emendamento a dl Flussi; Decreto Paesi sicuri diventa emendamento a dl Flussi; Incidente Nettuno, aperto un fascicolo incontro ignoti: si indaga per omicidio colposo; "Voleva andare in ospedale", la denuncia dopo la morte della 40enne Giuliana: si indaga sui soccorsi; Il neonato morto in crociera: sarebbe stato lasciato per ore dentro all'armadietto della cabina; Leggi >>>

Procura, 'la madre ha provocato l'annegamento della neonata'

(ansa.it)

Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata scoperta ieri nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco (Padova) poco dopo essere stata partorita dalla madre, Melissa Russo, una 29enne i ...

Cerca di costringere la figlia 17enne ad abortire: madre indagata

(affaritaliani.it)

Giovane costretta a firmare per l'aborto, ma svela ai medici la verità. La Procura interviene per proteggerla, indagata la madre per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza forzata ...

Anni di aggressioni alla madre, donna segnalata alla procura

(ansa.it)

sulla base di una querela presentata da una donna che ha denunciato la figlia convivente, hanno segnalato quest'ultima, una 39enne, alla procura, per il reato di atti persecutori. La madre ...

Trapani, botte alla madre: inizia il processo per una 27enne

(tp24.it)

Si è aperto davanti al Tribunale Collegiale di Trapani, presieduto dal giudice Troja, il processo a carico di V.O., una ventisettenne trapanese accusata di maltrattamenti in famiglia e atti ...