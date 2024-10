Quotidiano.net - Procura georgiana indaga sulla presunta falsificazione del voto

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lagenerale in Georgia ha annunciato di avere aperto un'inchiesta su possibili frodi nelle elezioni di sabato scorso, vinte dal partito di governo Sogno Georgiano secondo i dati ufficiali ma contestate dalle opposizioni, che le ritengono "rubate". "In base a una richiesta della Commissione elettorale centrale, laha avviato un'inchiestadelle elezioni parlamentari", si legge in un comunicato citato dalle agenzie russe.