PRIMA PAGINA-Schlein-Conte, da campo largo a campo minato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è un elemento che accomuna Giuseppe Conte e Matteo Renzi – al di là dell’odio reciproco che contraddistingue i rapporti tra i due -, entrambi sono in grado di distruggere tutto quello che toccano. Riuscire a portare il centrosinistra a perdere le elezioni regionali in Liguria è solo l’ultimo esempio in ordine temporale dell’autolesionismo politico PRIMA PAGINA-Schlein-Conte, da campo largo a campo minato L'Identità. Lidentita.it - PRIMA PAGINA-Schlein-Conte, da campo largo a campo minato Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è un elemento che accomuna Giuseppee Matteo Renzi – al di là dell’odio reciproco che contraddistingue i rapporti tra i due -, entrambi sono in grado di distruggere tutto quello che toccano. Riuscire a portare il centrosinistra a perdere le elezioni regionali in Liguria è solo l’ultimo esempio in ordine temporale dell’autolesionismo politico, daL'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Schlein e Conte, è gelo: l’Umbria e l’Emilia-Romagna diventano decisive per il futuro del campo largo; Elezioni Liguria, Schlein promuove il Pd: il messaggio a Conte; Ma quanto sbroccano Conte e Schlein sulla politica estera del governo?; Regionali Liguria, per Schlein Conte non basta. E Renzi: «Folle averci tenuti fuori. Perde chi mette veti»; Schlein-Conte, duello rinviato: “Prima le Regionali, poi discutiamo”; Elezioni Liguria, Schlein e Conte al comizio di chiusura della campagna elettorale; Leggi >>>

Schlein e Conte, è gelo: l’Umbria e l’Emilia-Romagna diventano decisive per il futuro del campo largo

(ilmessaggero.it)

Dopo una sconfitta, e per di più inaspettata, dovrebbe andare in scena lo psicodramma, la valle di lacrime, le discussioni e gli scontri dentro la coalizione che ha perso. E invece, ...

Elezioni Liguria, Schlein e Pd voltano pagina: priorità Umbria e Emilia Romagna

(msn.com)

Dem tra amarezza, rabbia e preoccupazione per competitività coalizione tra crollo M5S e una componente 'liberal' che non c'è ...

Schlein: “Puntiamo a essere primo partito in tutta Italia. Servono alleati solidi”

(repubblica.it)

La segretaria del Pd: “Sanità, scuola, lavoro, conversione ecologica e digitale, diritti: su questo deve fondarsi la coalizione” ...

Liguria, Schlein agli alleati: «Riflettete, stop polemiche». Renzi accusa Conte, M5S: «Sei un faccendiere»

(msn.com)

La segretaria dopo la sconfitta del centrosinistra alle Regionali in Liguria: il Pd ha dato il massimo, ha doppiato FdI. Renzi accusa Conte. E i 5 Stelle: sei un faccendiere ...