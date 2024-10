Pallone d’Oro, Benzema: «Rodri solo un buon giocatore, non fa niente di eccezionale. Vinicius è sempre decisivo» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, sull’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri invece di Vinicius Karim Benzema, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato a El Chiringuito del Pallone d’Oro. Vinicius – «Ho visto cosa ha fatto Vinicius Non voglio parlare di France Football o della Francia. Come ho detto tanto tempo fa, e non Calcionews24.com - Pallone d’Oro, Benzema: «Rodri solo un buon giocatore, non fa niente di eccezionale. Vinicius è sempre decisivo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Karim, ex attaccante del Real Madrid, sull’assegnazione delinvece diKarim, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato a El Chiringuito del– «Ho visto cosa ha fattoNon voglio parlare di France Football o della Francia. Come ho detto tanto tempo fa, e non

L`assegnazione del Pallone d`oro 2024 a Rodri e soprattutto la mancata vittoria dell`attaccante del Real Madrid Vinicius jr continua a far discutere. La durissima.

L’ex capitano del Real Madrid spiega: “Nulla contro Rodri, ma in partita non fa nulla che mi faccia dire ‘wow’”. Tutto lasciava pensare che a trionfare sarebbe stato Vinicius Junior e invece il Pallon ...

Xavi Cano, suo allenatore nel CD Roda, club affiliato al Villarreal racconta Rodri:«Ha sempre dovuto lottare contro opinioni negative per il suo fisico, l'Atletico Madrid lo lascia a casa e avviene la ...

Benzema ha detto la sua sulla mancata assegnazione del Pallone d'Oro a Vinicius: secondo l'attaccante nessuno lo meritava più del brasiliano.