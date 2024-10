Padova, neonato partorito in casa: "È morto annegato" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La madre si trova attualmente ricoverata in ospedale, piantonata dalla polizia, ed è accusata di omicidio volontario aggravato Ilgiornale.it - Padova, neonato partorito in casa: "È morto annegato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La madre si trova attualmente ricoverata in ospedale, piantonata dalla polizia, ed è accusata di omicidio volontario aggravato

Padova, neonato partorito in casa: "È morto annegato"

La donna ha partorito direttamente nel water, poi ha tirato l'acqua dello scarico dopo che "la bambina già si trovava con la testa in basso all'interno del wc, in tal modo provocandone l'annegamento".

