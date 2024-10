Ilfattoquotidiano.it - Nucleare in Laguna, l’idea-bomba mentre l’Unesco decide se Venezia resta patrimonio dell’umanità o finisce tra i siti a rischio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sì,no a? La polemica non poteva essere più intempestiva visto che nel bel mezzo della discussione è arrivata in città la Commissione Whc del, impegnata are se la città costruita sull’acqua abbia diritto are nell’elenco dei beni, o se invece debba traslocare nella scomoda e umiliante black-list deiè stata lanciata dall’ex ministro Renato Brunetta, presidente della FondazioneCapitale Mondiale della Sostenibilità (Venice Sustainability Foundation), che ha come vicepresidenti il governatore leghista Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Un tempo Porto Marghera era la più grande area industriale europea, ma adesso è in parte inattiva, e quindi potrebbe diventare un “sito utilizzabile” per le centrali nucleari di nuova generazione.