Mister Movie | Aggiornamento da The Bear 4, Gran Parte delle Riprese è Già Completata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Novità sulla quarta stagione di “The Bear” da FX: il presidente rivela che Gran Parte delle Riprese è stata ultimata, e la serie potrebbe tornare prima del previsto. Nuovi dettagli sulla quarta stagione di “The Bear” sono stati svelati dal presidente di FX, John Landgraf, durante il podcast The Town with Matthew Belloni. Landgraf ha confermato che, dei 20 episodi previsti per le stagioni 3 e 4, ben 16 e mezzo sono già stati completati. Le Riprese, che erano state interrotte temporaneamente, riprenderanno a febbraio per ultimare i pochi episodi mancanti, avvicinando così il debutto della quarta stagione. The Bear 4 è realtà, le Riprese sono completate Questa notizia conferma quanto emerso all’inizio dell’anno, ovvero che la quarta stagione veniva girata contemporaneamente alla terza. Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamento da The Bear 4, Gran Parte delle Riprese è Già Completata Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Novità sulla quarta stagione di “The” da FX: il presidente rivela cheè stata ultimata, e la serie potrebbe tornare prima del previsto. Nuovi dettagli sulla quarta stagione di “The” sono stati svelati dal presidente di FX, John Landgraf, durante il podcast The Town with Matthew Belloni. Landgraf ha confermato che, dei 20 episodi previsti per le stagioni 3 e 4, ben 16 e mezzo sono già stati completati. Le, che erano state interrotte temporaneamente, riprenderanno a febbraio per ultimare i pochi episodi mancanti, avvicinando così il debutto della quarta stagione. The4 è realtà, lesono completate Questa notizia conferma quanto emerso all’inizio dell’anno, ovvero che la quarta stagione veniva girata contemporaneamente alla terza.

