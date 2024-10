Lapresse.it - Migranti, decreto Paesi sicuri diventa emendamento al dl Flussi: è polemica

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il dossiercontinua a far discutere. Ilverrà trasformato dal governo in unal dl, che andrà all’esame dell’Aula della Camera il prossimo 21 novembre. E’ quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.: Ciriani: “Dle dlaffini, giusto esaminarli insieme” Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, spiega così la scelta del governo: “Dopo aver ovviamente avvisato tutte le parti interessate, abbiamo preferito rinunciare alla conversione delleggein Senato e presentare al, in esame alla Camera, unin cui confluiscono i contenuti delstesso.