L’uomo giusto è arrivato Uomini e Donne per Gemma Galgani l’amore è a un passo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ac’è una grande novità che riguarda, la dama più iconica del programma quella che, nel bene o nel male, ha segnato gli ultimi 15 anni del programma. Dopo tanto tempo sembra essere arrivata ad una svolta, perfino Tina Cipollari se n’è accorta dicendole, senza mezzi termini, di non vederla da tempo così felice. Parole che erano state anticipata da Maria De Filippi che non ha mai pronunciato il nome Giorgio Manetti. >> “Vi dobbiamo dire una cosa”. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, è fatta: il gesto di lei azzera ogni dubbio. Succede tutto fuori da Ballando con le Stelle La storia personale diresta, infatti, legata a quella Giorgio con il quale non era finita benissimo. In una vecchia intervista lui non si era espresso in termini lusinghieri nei confronti della dama dipingendola come vogliosa solo di popolarità.