Oasport.it - Lotta, Benjamin Honis va in finale per il bronzo nei -92 kg stile libero ai Mondiali

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati2024 diper categorie di peso non olimpiche, in programma a Tirana (Albania) fino a giovedì 31 ottobre. Quest’oggi sono andate in scena le eliminatorie dellomaschile (61, 70, 79, 92 kg) e le fasi finali del settore femminile (55, 59, 65, 72 kg). L’Italia resta in lizza per chiudere la rassegna iridata con almeno una medaglia grazie a, che disputerà domani laper ilnei -92 kg contro il vincente del match di ripescaggio tra l’indiano Sandeep Singh Mann e lo slovacco Batyrbek Tsakulov. L’azzurro ha perso in semicon il georgiano Miriani Maisuradze, dopo aver sconfitto in precedenza il cinese Zushen Lin, l’ungherese Balasz Attila Juhasz ed il mongolo Gankhuyag Ganbaatar.