Oasport.it - LIVE Milano-Firenze 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 25-16, le lombarde vincono il primo set a suo di muri!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:00ha dominato ilset nonostante un gioco non particolarmente fluido in attacco, la differenza è stata fatta a muro con 5 stampatone vincenti, di cui 4 di una scatenata Laura Heyrman. 25-16 Punto in difesa di Fukudome, ilset finisce in maniera rocambolesca. 24-16 Pallonetto millimetrico di Cazaute, ci sono 8 set-point per. 23-16 Muro di Davyskiba su Cazaute, Orro non troppo precisa in questo avvio di match. 23-15 Cagnin pesta ampiamente la linea dei tre metri. 22-15 Ancora una fast di Mancini. 22-14 Fast vincente di Mancini. 22-13 Sette appoggiata di Heryman. 21-13 Malual gioca un colpo intelligente a scavalcare il muro. 21-12 Cagnin prova a sistemare una palla difficile, ma attaccamente in rete. 20-12 Murone di Heyrman su Malual, che prestazione a muro di. 19-12 Acciari in campo per Butigan.