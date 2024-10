Kvaratskhelia verso il rinnovo ma il Napoli vuole vederci chiaro su due punti: clausola e commissioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulla scia della vittoria di San Siro contro il Milan, il Napoli e Kvaratskhelia provano a concludere la trattativa per il prolungamento di contratto, con un nuovo confronto. Entrambe le parti vogliono proseguire, c'è anche l'intesa economica di massima (5 milioni a salire) ma si tratta sulla clausola per l'eventuale cessione e sulla commissione che gli agenti del georgiano vorrebbero inserire nero su bianco. Fanpage.it - Kvaratskhelia verso il rinnovo ma il Napoli vuole vederci chiaro su due punti: clausola e commissioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulla scia della vittoria di San Siro contro il Milan, ilprovano a concludere la trattativa per il prolungamento di contratto, con un nuovo confronto. Entrambe le parti vogliono proseguire, c'è anche l'intesa economica di massima (5 milioni a salire) ma si tratta sullaper l'eventuale cessione e sulla commissione che gli agenti del georgiano vorrebbero inserire nero su bianco.

