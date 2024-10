Kvaratskhelia, ora il rinnovo: l’incontro con l’agente, la richiesta e l’idea di De Laurentiis (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le ultime sulla trattativa del rinnovo di Kvaratskhelia: incontro tra Napoli e agente, ecco la l’idea di De Laurentiis Con la vittoria sul Milan, il Napoli prosegue la sua marcia trionfante solitaria in alta classifica. Staccate al momento Inter e Juventus, ma la stagione è lunga e Conte predica la calma: “Giusto che i tifosi sognino, ma restiamo umili”. La piazza è umorale. Il mister lo sa. Alla prima batosta, c’è il rischio di precipitare e farsi molto male. Meglio essere preparati e armarsi. Le ultime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia (LaPresse) Calciomercato.itSe dopo una stagione deludente il Napoli è tornato a conquistare la vetta in classifica è anche grazie ad un rinato e riqualificato Khvicha Kvaratskhelia. Nessuno ha mai messo in discussione il suo talento, ma è un altro calciatore rispetto a quello visto con Garcia, Mazzarri e Calzona. Calciomercato.it - Kvaratskhelia, ora il rinnovo: l’incontro con l’agente, la richiesta e l’idea di De Laurentiis Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le ultime sulla trattativa deldi: incontro tra Napoli e agente, ecco ladi DeCon la vittoria sul Milan, il Napoli prosegue la sua marcia trionfante solitaria in alta classifica. Staccate al momento Inter e Juventus, ma la stagione è lunga e Conte predica la calma: “Giusto che i tifosi sognino, ma restiamo umili”. La piazza è umorale. Il mister lo sa. Alla prima batosta, c’è il rischio di precipitare e farsi molto male. Meglio essere preparati e armarsi. Le ultime suldi Khvicha(LaPresse) Calciomercato.itSe dopo una stagione deludente il Napoli è tornato a conquistare la vetta in classifica è anche grazie ad un rinato e riqualificato Khvicha. Nessuno ha mai messo in discussione il suo talento, ma è un altro calciatore rispetto a quello visto con Garcia, Mazzarri e Calzona.

