Un uomo è rimasto gravemente ferito in un Incidente avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.00 sulla A21 Brescia-Torino, all'altezza dello svincolo con la A4 Brescia Sud. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto ha coinvolto un'automobile e un autocarro. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica coordinate dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'uomo alla guida dell'auto ha riportato un trauma al bacino e agli arti inferiori e versa in gravi condizioni: è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso. Il conducente del camion ha riportato un trauma cranico, al torace e agli arti superiori. Entrambi sono stati trasportati al Poliambulanza di Brescia. Allertati anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'Agenzia per la tutela della salute.

Incidente sulla A21 a Brescia Sud, schianto tra auto e camion: un ferito grave e chilometri di coda

È successo mercoledì mattina all'altezza dello svincolo con la A4. Entrambi i conducenti sono stati portati d'urgenza al Poliambulanza: uno dei due è in condizioni critiche

Lo schianto, la cui ricostruzione è ancora al vaglio, è avvenuto all'altezza di San Zeno Naviglio e ha comportato la chiusura di un tratto di autostrada, con la formazione di 3 km di coda.

Nella mattinata di mercoledì è avvenuto un incidente in A21, poco dopo l'innesto con la A4: un uomo è stato estratto dal veicolo dai Vigili del fuoco, l'autostrada è chiusa

Scontro tra auto e camion sull'autostrada A21 Brescia-Torino. Il conducente del veicolo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia.