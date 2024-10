Incidente a Garbagnate, pedone investito da un’auto: è in gravissime condizioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. L’Incidente è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.45 in via Valera, all’altezza del civico 115. Al momento non è chiara la dinamica dello schianto, ma il quarantacinquenne è stato sbalzato in aria per diversi metri prima di finire contro l’asfalto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: all’arrivo dei soccorritori, l’uomo presentava un importante trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto la polizia locale sta eseguendo i rilievi: dovrà accertare come sono andate esattamente le cose e stabilire eventuali responsabilità. Ilgiorno.it - Incidente a Garbagnate, pedone investito da un’auto: è in gravissime condizioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere statodamobile aMilanese, in provincia di Milano. L’è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.45 in via Valera, all’altezza del civico 115. Al momento non è chiara la dinamica dello schianto, ma il quarantacinquenne è stato sbalzato in aria per diversi metri prima di finire contro l’asfalto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza emedica: all’arrivo dei soccorritori, l’uomo presentava un importante trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto la polizia locale sta eseguendo i rilievi: dovrà accertare come sono andate esattamente le cose e stabilire eventuali responsabilità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Incidente a Garbagnate, pedone investito da un’auto: è in gravissime condizioni; Incidente a Garbagnate Milanese, grave pedone 45enne investito da auto; Spavento a Garbagnate Milanese per un pedone investito d’auto; Grave incidente tra Garbagnate e Arese, uomo investito, portato in codice rosso a Niguarda; Investito mentre stava correndo: 45enne trasportato in ospedale in codice rosso; Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti: le celebrazioni con l’Arcivescovo; Leggi >>>

Grave incidente tra Garbagnate e Arese, uomo investito, portato in codice rosso a Niguarda

(ilnotiziario.net)

Un grave incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11 all'altezza del civico 115 di via Valera a Garbagnate, in prossimità dell'incrocio con la via ...

Investito da un'auto in corsa nel Milanese: grave un uomo di 45 anni

(milanotoday.it)

L'incidente è avvenuto a Garbagnate Milanese nella mattina di mercoledì 30 ottobre. La vittima è in prognosi riservata ...

Chi è colpevole se, per evitare un pedone, faccio incidente?

(laleggepertutti.it)

In caso di incidente stradale causato da una manovra brusca e improvvisa per evitare un passante che attraversa la strada senza guardare, la responsabilità non è sempre del conducente.

Omicidio a Garbagnate Milanese: lite tra vicini di casa finisce nel sangue

(ilnotiziario.net)

Video Incidente Garbagnate Video Incidente Garbagnate

Omicidio a Garbagnate Milanese nella notte di oggi. Tutto sarebbe iniziato da una lite tra vicini di casa. Morto un uomo in via Varese ...