Il pontile di Menaggio chiude per 5 mesi per importanti lavori di manutenzione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con il coinvolgimento della provincia di Como, Navigazione Laghi nella mattinata di martedì 29 ottobre, presso la Sala giunta di Villa Saporiti della Provincia di Como, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione degli interventi di manutenzione straordinaria dello scalo traghetto di Menaggio Quicomo.it - Il pontile di Menaggio chiude per 5 mesi per importanti lavori di manutenzione Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con il coinvolgimento della provincia di Como, Navigazione Laghi nella mattinata di martedì 29 ottobre, presso la Sala giunta di Villa Saporiti della Provincia di Como, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione degli interventi distraordinaria dello scalo traghetto di

Lago di Como, chiude per sei mesi l’importantissimo scalo dei traghetti: “Alternativa a 3 chilometri”

Come raccontavamo qualche giorno fa chiuderà per sei mesi il pontile traghetti dello scalo di Menaggio, Centro Lago di Como. La notizia è stata poi formalizzata oggi, come annunciato, in amministrazio ...

Menaggio, scalo traghetto veicoli chiuso per 6 mesi: riapertura prevista per il 20 aprile 202529/10/2024

Da novembre e per sei mesi, è in programma la chiusura dello scalo traghetto veicoli di Menaggio, per importanti lavori ...

Sul Lago di Como chiude per 6 mesi lo scalo traghetti di Menaggio

Spostamenti più complicati sul Lago di Como dal prossimo mese di novembre: la Navigazione ha infatti annunciato la chiusura dello scalo traghetto veicoli di Menaggio per importanti lavori di manutenzi ...

