Laprimapagina.it - “I got you” è il nuovo singolo degli Yuts and Culture

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “I GOT YOU”, ilandsulle piattaforme digitali di streaming dal 25 ottobre per Irma Records. “I got you” è un brano che denuncia una società che ignora la sua crisi spirituale e si muove in modo cieco verso un futuro sempre più disconnesso e disarmonico. L’essere umano nella sua morbosa ricerca del piacere e della ricchezza materiale crea le basi per uno squilibrio spirituale. La frase “E così come ciechi camminiamo tra ciechi urtandoci uno con l’altro” evoca l’immagine di una società in cui le persone, incapaci di vedere oltre le proprie ossessioni e desideri, si muovono in modo distratto e inconscio. “I Forti vivranno incomprensibilmente per i deboli” suggerisce una dinamica di potere in cui chi ha forza o risorse vive per sfruttare o dominare i più vulnerabili.