Guardia di Finanza, maxi sequestro di rifiuti speciali nel Napoletano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati e una denuncia: è il bilancio di un’operazione dei finanzieri della compagnia di Portici scattata nel Napoletano, alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli Michele di Bari in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le fiamme gialle hanno scoperto un complesso aziendale di circa 400 metri quadrati nella zona litoranea del comune di Ercolano (Napoli) che – malgrado autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo dei rifiuti tessili, fino a un limite di 5 tonnellate – è risultato contenere oltre 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione, superando di tre volte il limite consentito. Anteprima24.it - Guardia di Finanza, maxi sequestro di rifiuti speciali nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 17 tonnellate dinon pericolosi sequestrati e una denuncia: è il bilancio di un’operazione dei finanzieri della compagnia di Portici scattata nel, alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli Michele di Bari in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le fiamme gialle hanno scoperto un complesso aziendale di circa 400 metri quadrati nella zona litoranea del comune di Ercolano (Napoli) che – malgrado autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo deitessili, fino a un limite di 5 tonnellate – è risultato contenere oltre 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione, superando di tre volte il limite consentito.

