Gli organizzatori del Pallone d’Oro sono spiacevolmente sorpresi dall’affronto del Real Madrid

Il caporedattore di France Football, Vincent Garcia, si è detto "spiacevolmente sorpreso" dalla decisione del Real Madrid di snobbare la cerimonia del Pallone d'Oro di ieri sera. Il Real Madrid aveva programmato di portare fino a 50 persone a Parigi partendo dal presupposto che la loro ala brasiliana Vinicius Jr avrebbe vinto il premio. Quando hanno saputo che aveva perso contro il centrocampista del Manchester City Rodri, il viaggio è stato annullato. Ciò ha portato a un momento particolarmente imbarazzante quando il Real Madrid è stato nominato Squadra dell'anno ma nessuno era presente a ritirare il premio.

Pallone d’Oro 2024, dalle 20.20 la premiazione. Gli organizzatori: “Nessuno sa chi sono i vincitori”

Stasera a partire dalle 20.20 al Théâtre du Chatelet di Parigi è in programma la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2024. Dopo le indiscrezioni e i veleni che hanno accompagnato la vigilia del ...

Gli organizzatori del Pallone d’Oro spiegano perché il premio non è andato a Vinicius

Infuriano le polemiche sull’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri e non a Vinicius, con i media brasiliani che gridano allo scandalo e la rabbia del Real Madrid che non accenna a placarsi. “È politic ...

Pallone d'oro, organizzatori 'nessuno sa ancora chi ha vinto'

(ANSA) - PARIGI, 28 OTT - "Ad oggi, lunedì pomeriggio, nessun giocatore o club sa chi ha vinto il Pallone d'Oro". Lo ha dichiarato uno degli organizzatori della cerimonia, dopo la notizia che il Real ...

I motivi dietro la decisione degli organizzatori del Pallone d’Oro di non assegnare il premio a Vinicius

Le recenti polemiche sull'assegnazione del Pallone d'Oro hanno catalizzato l'attenzione dei media sportivi internazionali. Quest'anno, il prestigioso premio, assegnato da France Football, è andato al ...