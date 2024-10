Inter-news.it - Frattesi chiarisce: «Minutaggio mai stato un problema all’Inter!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)in conferenza stampa dopo aver realizzato una doppietta importante in Empoli-Inter 0-3 ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti. Il centrocampista italiano ha risposto con grande maturità, soffermandosi sul. CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA EMPOLI-INTER Il pareggio contro la Juventus poteva non essere preso in maniera positiva. Invece avete risposto bene C’era bisogno di riscattarsi, dopo che prendi due gol a venti minuti dalla fine sul 4-2 ti devi riscattare. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e non è stata una partita semplice perché l’Empoli si è chiuso bene sia prima che dopo l’espulsione. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il pareggio, poi la partita è andata in discesa. Stai giocando di più, oggi una doppietta importante. Senti il feeling giusto? Credo di sì, i numeri dicono tutto e non dicono niente.