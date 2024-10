Gqitalia.it - Francesco Risso mette in vendita il suo archivio personale per una buona causa

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La moda milanese si unisce per una: sostenere le iniziative di soccorso per la crisi umanitaria in Libano. Il prossimo 4 e 5 novembre, La Pelota di Milano ospiterà una Charity Archive Sale con migliaia di pezzi esclusivi messi a disposizione da icone della moda locali. Tra queste,, donatore principale, che liquiderà centinaia di pezzi provenienti dal suoper sostenere l’iniziativa (qui una piccola preview girata dallo stesso designer). Non si tratta solo di una semplice s, ma di un’opportunità per sostenere unaimportante, offrendo ai partecipanti la possibilità di portarsi a casa un pezzo di storia. L’evento, ovviamente, non attirerà soltanto appassionati di moda, ma anche curiosi e addetti ai lavori, amplificando così il sostegno alla ricostruzione del Libano in un momento cruciale per il futuro del paese.