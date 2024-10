Firmacopie di Donato Carrisi alla libreria Fogola di Pisa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 31 Ottobre alle ore 17:30 Donato Carrisi firmerà le copie del suo nuovo romanzo 'La Casa dei Silenzi', edito Longanesi, in uscita il 29/10.Il firma copie si terrà presso la libreria Fogola in Piazza Vittoria Emanuele II, 22Trama 'La Casa dei Silenzi' - Donato CarrisiCi sono storie Pisatoday.it - Firmacopie di Donato Carrisi alla libreria Fogola di Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 31 Ottobre alle ore 17:30firmerà le copie del suo nuovo romanzo 'La Casa dei Silenzi', edito Longanesi, in uscita il 29/10.Il firma copie si terrà presso lain Piazza Vittoria Emanuele II, 22Trama 'La Casa dei Silenzi' -Ci sono storie

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dilibreria Fogola di Pisa; «La casa dei silenzi», il nuovo romanzo di; Famiglia Legnanese: sala gremita per l’incontro con l’autore; Martina Franca: c’è, fila fuori dalla libreria per il, il maestro del thrillerUbik; A caccia di indizi nel labirinto di

Pappagallo, Carrisi e Barbato alla Libreria Rinascita

(piananotizie.it)

SESTO FIORETNINO - Luca Pappagallo con il suo ultimo libro “La nostra cucina di casa” sarà ospite della Libreria Rinascita Ubik mercoledì 30 ottobre alle ...

“La casa dei silenzi”, il nuovo romanzo di Donato Carrisi

(donnamoderna.com)

Donato Carrisi torna in libreria con un nuovo e atteso romanzo, La casa dei silenzi, edito da Longanesi, che vede nuovamente protagonista Pietro Gerber, l’ipnotista e psicologo infantile già conosciut ...

Donato Carrisi ha pubblicato un nuovo thriller, si chiama “La casa dei silenzi”

(iodonna.it)

Il protagonista di questo atteso romanzo è lo psicologo infantile Pietro Gerber, conosciuto come "l'addormentatore di bambini" ...

Donato Carrisi incontra il pubblico e firma le copie del libro La casa dei silenzi

(mentelocale.it)

Martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18.30 la libreria Mondadori Duomo di Milano (Spazio Arena), in piazza Duomo angolo via Mazzini, ospita Donato Carrisi, che incontra il pubblico e firma le copie del ...