Bergamonews.it - Filippo Cecchini Manara nuovo presidente della Fondazione Ravasio – Museo del Burattino

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo.è stato elettodelETS. Progettista culturale ed esperto di fund raising per il no profit, è stato scelto dal CDA per la sua grande competenza nella gestione di enti e progetti culturali, per la sua profonda conoscenza del territorio bergamasco e, di cui è stato consulente dal 2005 al 2011, e per l’amicizia professionale di lungo periodo con la famiglia. Con l’elezione asi prefigge di rilanciareper potenziarne il ruolo di istituzione culturale di primaria importanza nel panorama culturale di Bergamo e, più in generale, del teatro di figura italiano: dare rinnovato slancio allanel prossimo triennio è infatti tra i suoi obbiettivi primari.