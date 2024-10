Ilrestodelcarlino.it - Fanno esplodere il bancomat di Occhiobello, il boato e la fuga

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Rovigo), 30 ottobre 2024 – Unall’alba lungo la via Eridannia. Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre verso le 5 nel Centro Commerciale Coop di. Una banda di ignoti, parrebbe tre persone dalle prime informazioni, ancora in fase di accertamenti, ha agito indisturbata, questa avrebbe utilizzato dell’esplosivo per fare deflagrare lo sportelloposto sulla parete frontale del Centro Commerciale. Si è trattato di una forte esplosione che ha completamente divelto la struttura dello sportello automatico, i ladri hanno subito provveduto ad asportare tutti i contanti contenuti all’interno fuggendo con il bottino, facendo perdere le proprie tracce. In merito alla stima sull’entità del furto non è ancora chiaro quanto ammonta.