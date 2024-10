Eurostat, 'il 48% di e-car importate in Ue arrivano dalla Cina' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 48% delle e-car importate in Ue nel 2023 è arrivato dalla Cina, per un valore di 9,7 miliardi di euro. Lo certifica Eurostat nei suoi dati sul commercio di auto elettriche e ibride, mettendo in luce una predominanza delle prime rispetto alle ibride non plug-in, che invece nel 2022 avevano dominato il mercato. Dopo Pechino, i primi due Paesi terzi da cui l'Ue ha importato auto elettriche sono stati la Corea del Sud con una quota percentuale del 21% (per un valore di 4,3 miliardi di euro) e il Regno Unito con una fetta del 10% (2,1 miliardi). L'Ufficio statistico dell'Ue certifica un aumento "sostanziale" tra il 2017 e il 2023 del commercio di auto elettriche e ibride: lo scorso anno, quasi il 43% del numero totale di auto importate nell'Ue era elettrico o ibrido, in forte aumento rispetto all'8% del 2017. Quotidiano.net - Eurostat, 'il 48% di e-car importate in Ue arrivano dalla Cina' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il 48% delle e-carin Ue nel 2023 è arrivato, per un valore di 9,7 miliardi di euro. Lo certificanei suoi dati sul commercio di auto elettriche e ibride, mettendo in luce una predominanza delle prime rispetto alle ibride non plug-in, che invece nel 2022 avevano dominato il mercato. Dopo Pechino, i primi due Paesi terzi da cui l'Ue ha importato auto elettriche sono stati la Corea del Sud con una quota percentuale del 21% (per un valore di 4,3 miliardi di euro) e il Regno Unito con una fetta del 10% (2,1 miliardi). L'Ufficio statistico dell'Ue certifica un aumento "sostanziale" tra il 2017 e il 2023 del commercio di auto elettriche e ibride: lo scorso anno, quasi il 43% del numero totale di autonell'Ue era elettrico o ibrido, in forte aumento rispetto all'8% del 2017.

Eurostat, 'il 48% di e-car importate in Ue arrivano dalla Cina'

Il 48% delle e-car importate in Ue nel 2023 è arrivato dalla Cina, per un valore di 9,7 miliardi di euro. (ANSA) ...

La transizione non carbura e il mercato europeo dell’auto va in crash

Il momento segna la difficoltà per il settore a partire dalla crisi in Germania, al calo del mercato in tutta Europa, ma in Italia ancora più forte, fino alla transizione che non sta andando nella dir ...

Crisi auto, scricchiola lo stop alle endotermiche dal 2035

Ma sta intanto all’esecutivo comunitario uscente la ricerca di un accordo con Pechino entro la fine del mese, quando scatteranno i dazi fino al 45% sulle e-car importate dalla Cina In leggero calo ...

Marcatura CE

Gli importatori e distributori, che fungono da intermediari tra i produttori e gli operatori commerciali, devono conoscere i requisiti legali e assicurare che i prodotti distribui o importati ...