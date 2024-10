Empoli, D’Aversa: “Prima mezz’ora equilibrata, con il rosso tutto più difficile” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Per trenta minuti è stata in equilibrio, quando siamo rimasti in dieci è diventato tutto così difficile. Anche sul primo gol potevamo fare meglio“. Queste le parole del tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Inter. “Sicuramente non dobbiamo fare l’errore che le prossime partite saranno più semplici di quelle che abbiamo affrontato adesso. Il Como è una squadra che sul mercato ha investito molto, bisogna rispettare l’avversario e cercare di fare sempre meglio di quello che stiamo facendo. Non posso dire niente ai ragazzi, cercano sempre di portare in campo quello che gli chiedi. I primi trenta minuti avevamo creato anche qualcosa id pericoloso, questa gara deve servirci d’esperienza“, ha aggiunto l’ex Lecce e Parma. Empoli, D’Aversa: “Prima mezz’ora equilibrata, con il rosso tutto più difficile” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Per trenta minuti è stata in equilibrio, quando siamo rimasti in dieci è diventatocosì. Anche sul primo gol potevamo fare meglio“. Queste le parole del tecnico dell’, Roberto, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Inter. “Sicuramente non dobbiamo fare l’errore che le prossime partite saranno più semplici di quelle che abbiamo affrontato adesso. Il Como è una squadra che sul mercato ha investito molto, bisogna rispettare l’avversario e cercare di fare sempre meglio di quello che stiamo facendo. Non posso dire niente ai ragazzi, cercano sempre di portare in campo quello che gli chiedi. I primi trenta minuti avevamo creato anche qualcosa id pericoloso, questa gara deve servirci d’esperienza“, ha aggiunto l’ex Lecce e Parma.: “, con ilpiù” SportFace.

Empoli, 30 ottobre 2024 – L'Inter piega 3-0 un Empoli che per oltre un'ora ha giocato in inferiorità numerica. La squadra nerazzurra è passata nel secondo tempo, dopo un primo ben giocato dalla compagine toscana.

L'Inter supera 0-3 l'Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla metà della ripresa trova il vantaggio.

In inferiorità numerica per oltre un'ora la squadra di D'aversa cade nella ripresa a causa della doppietta dell'ex Sassuolo

EMPOLI. Roberto D'Aversa aveva avvertito alla vigilia che all'Empoli forse non sarebbe bastato dare il 100% per fare risultato contro l'Inter. Se poi giochi in dieci contro undici per più di un'ora, allora diventa ancora più difficile.