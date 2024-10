Elezioni Usa, Harris: “Trump vuole il potere assoluto”, il tycoon: “Non sono un nazista” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Harris dall'Ellipse di Washington ha dichiarato che "questo voto è una scelta fra il caos e la divisione o la liberta", ricordando che Trump parlando da quello stesso luogo 3 anni fa aveva incoraggiato l'attacco a Capitol Hill, per "ribaltare un'elezione libera e giusta. Un'elezione che aveva perso" L'articolo Elezioni Usa, Harris: “Trump vuole il potere assoluto”, il tycoon: “Non sono un nazista” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Elezioni Usa, Harris: “Trump vuole il potere assoluto”, il tycoon: “Non sono un nazista” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)dall'Ellipse di Washington ha dichiarato che "questo voto è una scelta fra il caos e la divisione o la liberta", ricordando cheparlando da quello stesso luogo 3 anni fa aveva incoraggiato l'attacco a Capitol Hill, per "ribaltare un'elezione libera e giusta. Un'elezione che aveva perso" L'articoloUsa,: “il”, il: “Nonun” proviene da Il Difforme.

C’è un forte potere simbolico nella scelta di Kamala Harris di tornare all’Ellipse di Washington, il luogo in cui poco meno di quattro anni fa, il 6 gennaio 2021, Donald ...

I risultati delle elezioni Usa 2024, Trump vs Harris: segui lo spoglio in diretta e la mappa su come hanno votato gli americani Stato per Stato.

La candidata democratica lancia la sua requisitoria all'Ellipse, luogo simbolico vicino alla Casa Bianca, da dove il tycoon repubblicano incitò l'assalto a Capitol Hill ...

Sondaggi: continua il testa a tesa, con leggero vantaggio di Trump. Harris sul rivale: “Vuole usare l’esercito contro gli americani che non sono d’accordo con lui”. The Donald contestato da manifestan ...