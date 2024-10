Docente che ha già superato anno di prova per posto specifico, deve ripetere in caso di nuova assunzione? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel ricorso in commento una Docente assunta in qualità di diplomata magistrale in relazione ad alcune sentenze positive, poi veniva l'assunzione revocata stante le note sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria il quale aveva cambiato orientamento. La stessa veniva assunta per il medesimo posto con altra procedura. Era tenuta a ripetere l'anno di prova? L'articolo Docente che ha già superato anno di prova per posto specifico, deve ripetere in caso di nuova assunzione? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel ricorso in commento unaassunta in qualità di diplomata magistrale in relazione ad alcune sentenze positive, poi veniva l'revocata stante le note sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria il quale aveva cambiato orientamento. La stessa veniva assunta per il medesimocon altra procedura. Era tenuta al'di? L'articoloche ha giàdiperindi? .

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio non va ripetuto, se già superato nel medesimo grado di istruzione.

